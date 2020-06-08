Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) снизил ставки по ипотеке на 0,5-1,3 процентного пункта в зависимости от типа недвижимости. Самая низкая ставка по кредитам на новостройки теперь составляет 7,65% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"ПСБ улучшил условия по большинству своих ипотечных программ, включая кредиты на покупку жилья на первичном и вторичном рынке, апартаментов, а также новых и готовых домов. Банк снизил ставки на 0,5 - 1,3 п. п. в зависимости от типа приобретаемой недвижимости", - говорится в сообщении.

Для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), являющихся зарплатными клиентами ПСБ, банк предлагает ставку при покупке квартиры на вторичном рынке от 8,1%. Ипотека на апартаменты на первичном рынке в Москве доступна по ставке от 7,8% годовых.