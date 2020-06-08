Danone открыла лабораторию на заводе детского питания в Подмосковье

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Компания Danone открыла лабораторию на заводе детского питания "Истра-Нутриция" в Подмосковье, направив на эти цели 100 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Завод по производству детского питания Danone в городе Истра Московской области открыл новую лабораторию. Инвестиции в ее строительство и оснащение составили около 100 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Danone, проектированием и строительством занимались только российские компании.

Созданная лаборатория соответствует российским и европейским стандартам. Она позволят внедрять тестирование по запросу стран, заинтересованных в импорте детского питания из России, а также поддерживать локализацию сырья за счет строжайшего контроля параметров качества. Компания рассматривает потенциальную возможность экспорта продукции в страны Ближнего Востока.

Как отметил генеральный директор завода Павел Певнев, основная задача лаборатории на производстве - обеспечивать своевременный контроль качества и безопасности выпускаемой продукции. "Здесь мы производим физико-химический, органолептический и микробиологический контроль качества сырья и упаковки, полуфабрикатов и готовой продукции, произведенной на заводе," - сказал он.

Danone является одним из крупнейших производителей молочных продуктов в России, выпускает продукты под брендами "Активиа", "Простоквашино", детское питание "Тёма" и "Растишка". В России компании принадлежит 16 предприятий.