Проект программы развития технологий атомной энергетики доработают к 1 июля

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 июля доработать проект комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе кабмина по итогам соответствующего заседания, которое провел премьер.

"По поручению Михаила Мишустина проект программы будет доработан и внесен в правительство до 1 июля", - говорится в сообщении.

Программа будет рассчитана на период до 2024 года. "Она дополняет национальные проекты, а также способствует достижению ряда национальных целей, о которых говорил президент [РФ Владимир Путин], - сказал глава правительства на совещании. - Это ускорение технологического развития и создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора". По его словам, программа направлена на решение ряда стратегических задач, в том числе на сохранение лидерства в сфере атомных технологий, а также на создание необходимого научно-технического задела для достижения самообеспеченности топливными ресурсами и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

В совещании приняли участие вице-премьер Юрий Борисов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, временно исполняющий обязанности руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии - заместитель руководителя аппарата правительства России Игорь Боровков, статс-секретарь - заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Сергей Новиков.