Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях восстановления экономики

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи при открытии торговой сессии в понедельник продемонстрировали умеренный рост на ожиданиях того, что период восстановления экономики после пандемии окажется короче, чем предполагалось.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, сразу после начала сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 161,36 пункт (0,60%), до отметки 27 272,34. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 8,81 пункт (0,24%) и оказался на отметке 3 202,74. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 9,41 пунктов (0,1%), до 9 823,49.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $38,89 за баррель.

Как отметила газета The Wall Street Journal, комментируя начало биржевого дня, "участники рынка оценивают такие факторы, как вероятность второй волны коронавируса, возможность дальнейшего ослабления ограничений в ряде штатов и данные о восстановлении экономики". "Настроения на рынке улучшились", - привела газета мнение руководителя департамента инвестиций компании Brooks Macdonald Эдварда Парка, отметившего в то же время, что "было бы преждевременным считать, что мы вступили на путь к полномасштабному восстановлению экономики".