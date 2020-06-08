Лагард заявила, что спад ВВП зоны евро во втором квартале составит 14%

БРЮССЕЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Экономический спад в зоне евро во втором квартале составит 14% ВВП в годовом исчислении, в 2020 году в целом - 8,7%. Об этом заявила глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, выступая в понедельник на онлайн-слушаниях в Комитете Европарламента по экономическим и монетарным вопросам.

"Сокращение ВВП в 1 квартале составило 3,8%, наш прогноз на 2-й квартал составляет 14%, реальный ВВП в 2020 году упадет до 8,7%, в 2021 мы ожидаем начало восстановление на уровне 5,2%", - заявила она. Она подчеркнула, что Европейский центробанк в условиях пандемии оказался "впервые вынужден создавать собственные экономические прогнозы", ранее банк "оперировал лишь различными сценариями".

"Мы столкнулись с кризисом, беспрецедентным в мирное время, кризисом, в котором никто не виноват, кризисом, который стал ассиметричным шоком для европейской и мировой экономики", - отметила она. Лагард подчеркнула, что для борьбы с непосредственными экономическими последствиями пандемии и карантинных мер, предпринятых для ее сдерживания, ЕЦБ предпринял "набор экстренных мер, направленных на предоставление доступной ликвидности". Она предупредила, что сообществу необходимо восстановление реального сектора экономики, чтобы не допустить дестабилизации инфляции и возникновения спирали ухудшения условий на кредитном рынке.

Лагард подчеркнула, что для долгосрочного восстановления европейской экономики институты ЕС и страны - члены сообщества должны как можно скорее согласовать разработанный Еврокомиссией семилетний перспективный бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы. Лагард подчеркнула, что в пределах своих полномочий ЕЦБ поддерживает этот план.

Центральной задачей бюджета ЕС на этот период, по предложению Еврокомиссии, должна стать борьба с последствиями пандемии, в частности, путем расширения инвестиций в "зеленую" и "цифровую" экономику ЕС. Суммарный объем бюджета ЕС на семь лет, согласно плану Еврокомиссии, должен составить €1,85 трлн. Теперь эти предложения должны быть утверждены странами ЕС и Европарламентом.