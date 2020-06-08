Матвиенко сообщила о сигналах из регионов о трудностях с допвыплатами на детей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Взаимодействие между органами власти в регионах нужно наладить таким образом, чтобы у россиян не возникало проблем с получением дополнительных пособий для семей с детьми, предусмотренных в качестве поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Из регионов приходят сигналы о трудностях при взаимодействии между органами власти, обеспечивающими эти выплаты [дополнительные пособия на детей]. Такие бюрократические узлы надо оперативно развязывать, чтобы люди не тратили свои нервы и время на получение положенной им помощи. Нужно продолжать работу в таком же конструктивном ключе, не допуская сбоев", - сказала Матвиенко, слова которой приводит пресс-служба СФ.

Сенатор сообщила, что эта тема станет предметом обсуждения на совещании с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, которое пройдет в стенах верхней палаты парламента во вторник.

По ее словам, речь пойдет о выплатах из федерального бюджета для всех без исключения семей с детьми, о перечислении ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет, о двукратном увеличении пособия на ребенка до полутора лет. "Будут рассмотрены и лучшие региональные практики по дополнительной поддержке детей в условиях распространения коронавирусной инфекции", - сказала спикер СФ.

Как уточнили в пресс-службе верхней палаты парламента, в повестке совещания также подготовка к летней оздоровительной кампании 2020 года. Члены Совета и руководители субъектов, как ожидается, расскажут о существующих проблемах в организации отдыха детей и подходах к их решению. Также планируется обсудить первые итоги организации учебного процесса в дистанционном режиме, вопросы донастройки дистанционного образования в условиях чрезвычайной ситуации.

В совещании примут участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, глава Роспотребнадзора Анна Попова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, представители субъектов РФ и общественных организаций.

В новость внесена правка (17:36 мск) — уточняется дата проведения совещания