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Депутаты Госдумы до конца недели направят в кабмин предложения по восстановлению экономики

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин высказал пожелание, чтобы общенациональный план по восстановлению экономики был сформирован с участием парламентариев

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Профильные комитеты и фракции Госдумы до конца недели направят в правительство РФ свои предложения относительно общенационального плана по восстановлению экономики. Об этом в понедельник журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Мы обсудили этот вопрос с председателем правительства и договорились, что профильные комитеты, фракции свои предложения внесут в правительство в течение этой недели", - сказал Володин по итогам Совета Думы.

Председатель нижней палаты высказал пожелание, чтобы документ кабмина был сформирован с участием парламентариев.

2 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту общенациональный план восстановления экономики. Глава государства предложил взять этот документ за основу и доработать в ближайшие пару недель, чтобы с начала июля приступить к его активной реализации.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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