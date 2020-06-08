РЖД ввели скидки до 50% на перевозки некоторых грузов внутри России на короткие расстояния

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. РЖД ввели ряд новых скидок, в том числе 38% на перевозки зерна в направлении портов Каспия и 25% и 50% для перевозок некоторых грузов на короткие расстояния внутри РФ. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Специальные тарифы для зерна будут действовать с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года без закрепления объемов перевозок гарантийными обязательствами.

Понижающий коэффициент 0,75 к действующим тарифам (скидка 25%) установлен для грузов первого тарифного класса на расстояние перевозки до 300 км включительно. Это коснется таких товаров, как сырье цветных металлов и серное сырье, строительный кирпич, минерально-строительные изделия. Понижающий коэффициент 0,5 (скидка 50%) установлен для грузов второго и третьего тарифных классов на расстояние перевозки до 720 км включительно. Он распространяется в том числе на такие позиции, как автомобили и запчасти, бумага, зерно, овощи, фрукты и ягоды, рыба, сахар, соль, мясо, мыло, мебель, обувь, игрушки, посуда. Коэффициенты вступают в силу 20 июня и действуют до конца 2020 года.

Скидки для экспорта

РЖД ввели скидку 25% на перевозку железорудного сырья и удобрений, обычно следовавших в порт Мурманск, по альтернативным направлениям. Она будет действовать, пока не восстановят железнодорожное сообщение с портом после обрушения моста через реку Кола в Мурманской области.

Скидка распространяется на экспортные перевозки железорудного концентрата со станции Ковдор Октябрьской железной дороги и апатитового концентрата со станций Титан и Апатиты Октябрьской железной дороги. Специальные тарифы не потребуют закрепления объемов перевозок гарантийными обязательствами.

Кроме того, холдинг принял решение предоставить скидку на перевозки грузов в рефрижераторных контейнерах в Китай. Скидка 20,4% будет распространяться на грузы второго и третьего тарифных классов, которые будут следовать через пограничную передаточную станцию Забайкальск, а также российско-казахстанские пограничные станции при условии дальнейшего пересечения границы с Китаем на стыках Достык - Алашанькоу и Алтынколь - Хоргос. Специальные тарифы будут действовать с 20 июня по 31 декабря 2020 года без закрепления объемов перевозок гарантийными обязательствами. Скидка охватит такие грузы, как рыба, мясо, овощи, другие продовольственные и промышленные товары, химикаты, сборные грузы, машины и оборудование. Решение направлено на привлечение дополнительных объемов внешнеторговых перевозок грузов с высокой добавленной стоимостью, требующих особых температурных условий доставки.