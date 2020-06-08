Кабмин внес в ГД законопроект о расширении круга получателей льготных кредитов в сфере АПК

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на расширение круга субъектов, получающих льготные кредитные средства в сфере агропромышленного комплекса (АПК). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, государством может оказываться поддержка кредитования сельхозпроизводителей, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию в соответствии с перечнем, утверждаемым правительством, при условии, что доля дохода от реализации этой продукции в общем доходе организации составляет не менее чем 70% в год.

Кредитная поддержка будет также оказываться организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты в сфере АПК при условии подтверждения по истечении трех лет с даты заключения договора о предоставлении кредита, но не позднее даты окончания срока такого кредита, что доля дохода от реализации этой продукции в общем доходе организации составляет не менее чем 70% в год.

Также льготные кредиты могут быть предоставлены организациям и индивидуальных предпринимателям в случае, если они соответствуют требованиям правительства по реализации федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) по направлениям, определенным президентом РФ.

"Использование льготных кредитов вновь созданными российскими организациями позволяет вовлечь в производство сельскохозяйственной продукции новых участников рынка, имеющих необходимые финансовые и материальные ресурсы для реализации важных крупных инфраструктурных межрегиональных проектов, являющихся драйверами роста сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности, технической и технологической модернизации производственных мощностей", - говорится в пояснительной записке.