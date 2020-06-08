Канадская Clir Renewables внедряет AI-платформу для солнечной энергетики

ТАСС, 8 июня. Канадский разработчик программного обеспечения для оценки эффективности использования возобновляемых источников энергии, компания Clir Renewables, объявил о запуске новой цифровой платформы на базе моделей искусственного интеллекта. Об этом сообщило издание Solar Industry Magazine.

"Для максимальной реализации потенциала солнечных активов очень важно обеспечить комплексный сбор и обработку актуальных данных. Применение передовых аналитических алгоритмов позволяет не только анализировать текущее состояние и уровень производительности, но и выявлять причины возможных технических сбоев и неполадок", - сказал генеральный директор Clir Renewables Гарет Браун.

В течение ближайших месяцев компания займется поэтапным внедрением новой платформы, которая объединяет данные мониторинга солнечных электростанций и аналитику на базе передовых моделей машинного обучения и искусственного интеллекта. AI-алгоритмы платформы Clir анализируют текущую информацию о состоянии и производительности солнечных активов и позволяют выявить негативные тенденции, которые могут привести к низкой эффективности работы и выходу из строя отдельных модулей.

Согласно оценкам компании, своевременная идентификация и предотвращение сбоев позволит сократить убытки в размере $22 млрд в 2022 году.