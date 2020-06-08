Доходы Карелии за два года выросли на 30%

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июня. /ТАСС/. Уровень доходов в бюджете Карелии за последние два года вырос на 30%. Об этом в понедельник президенту России Владимиру Путину сообщил глава республики Артур Парфенчиков в ходе встречи в режиме видеоконференции.

"Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета республики за последние два года выросли более чем на 30%, что превышает средний уровень и по Северо-Западу, и по России в целом", - сказал он.

На фоне роста доходов в бюджет позитивные тенденции в регионе также наблюдаются в связи со снижением уровня государственного долга. С 2017 года к началу 2020 года он уменьшился на 6,1 млрд рублей, составив 18,9 млрд рублей.

"У нас была очень сложная ситуация на начало 2017 года, потому что долговая нагрузка в процентном отношении к собственным доходам составляла 124%, то есть фактически наши долги на четверть превышали наши доходы. Сегодня мы достигли показателя 68%", - отметил глава региона. Он также добавил, что власти республики сократили расходы на обслуживание кредитов: 1,2 млрд рублей направили на решение социально значимых вопросов.

Еще одним шагом к оздоровлению экономики региона стала оптимизация сети бюджетных учреждений и сокращение численности госслужащих. По словам Парфенчикова, без ущерба для качества работы аппарата управления численность работников снизилась на 24%, или на 401 единицу. Позитивное влияние также оказали мероприятия по увеличению энергоэффективности государственных организаций. Все вместе это, по оценкам республиканских властей, позволило сэкономить более 1,5 млрд рублей.