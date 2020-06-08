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Доходы Карелии за два года выросли на 30%

Уровень госдолга с 2017 года к началу 2020 года уменьшился на 6,1 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июня. /ТАСС/. Уровень доходов в бюджете Карелии за последние два года вырос на 30%. Об этом в понедельник президенту России Владимиру Путину сообщил глава республики Артур Парфенчиков в ходе встречи в режиме видеоконференции.

"Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета республики за последние два года выросли более чем на 30%, что превышает средний уровень и по Северо-Западу, и по России в целом", - сказал он.

На фоне роста доходов в бюджет позитивные тенденции в регионе также наблюдаются в связи со снижением уровня государственного долга. С 2017 года к началу 2020 года он уменьшился на 6,1 млрд рублей, составив 18,9 млрд рублей.

"У нас была очень сложная ситуация на начало 2017 года, потому что долговая нагрузка в процентном отношении к собственным доходам составляла 124%, то есть фактически наши долги на четверть превышали наши доходы. Сегодня мы достигли показателя 68%", - отметил глава региона. Он также добавил, что власти республики сократили расходы на обслуживание кредитов: 1,2 млрд рублей направили на решение социально значимых вопросов.

Еще одним шагом к оздоровлению экономики региона стала оптимизация сети бюджетных учреждений и сокращение численности госслужащих. По словам Парфенчикова, без ущерба для качества работы аппарата управления численность работников снизилась на 24%, или на 401 единицу. Позитивное влияние также оказали мероприятия по увеличению энергоэффективности государственных организаций. Все вместе это, по оценкам республиканских властей, позволило сэкономить более 1,5 млрд рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПарфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелия
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