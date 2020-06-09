ВТБ в мае нарастил кредитование населения на 14%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ увеличил кредитование граждан в мае 2020 года на 14% по сравнению с предыдущим месяцем. По итогам мая кредитный портфель физических лиц вырос на 106,4 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

"ВТБ по итогам мая 2020 года увеличил продажи кредитных продуктов для физических лиц на 14% по сравнению с текущим апрелем - до 106,4 млрд рублей. Всего за пять месяцев текущего года объем выдач превысил 583 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

В мае банк зафиксировал заметный рост спроса населения на кредиты наличными. Так, в этом сегменте было проведено более 64,7 тыс. сделок почти на 41 млрд рублей, что на 27% по количеству и на 21% по объему выше апрельских значений, уточнили в ВТБ.

Также в мае возросло число выдаваемых автокредитов (рост на 115%), а ипотечное кредитование увеличилось на 7% по сравнению с апрельскими данными.

"Мы видим, что рынок потребительского кредитования начинает восстанавливаться от последствий пандемии. Рост выдач кредитов ВТБ в мае по сравнению с апрелем зафиксирован во всех сегментах, даже с учетом значительного числа праздничных дней. Если говорить о соотношении продаж год к году, то в апреле они сократились на треть, но уже в мае результат был сопоставимым - разница составила менее 2%", - прокомментировал итоги мая заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.