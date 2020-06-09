"Опора России" просит Роспотребнадзор разработать рекомендации по работе придорожных кафе

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" обратилась к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой разработать рекомендации по работе предприятий общественного питания, расположенных на объектах автомобильной транспортной инфраструктуры. Об этом говорится в письме организации в адрес Поповой, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, дать поручение о срочной разработке рекомендаций по организации работы предприятий общественного питания площадью не более чем 200 кв. м и расположенных на объектах дорожного сервиса, с учетом эпидемиологической ситуации", - говорится в письме, подписанном президентом "Опоры России" Александром Калининым.

В документе поясняется, что водители транспортных компаний, которые не останавливали свою деятельность из-за распространения коронавируса, находятся в рейсе продолжительное время - от нескольких дней до нескольких недель. В то же время автомобильный транспорт - "единственный среди всех остальных видов сообщения, где вопрос с питанием не решен". Отмечается также, что на подобных объектах бывает немного людей одновременно, а обеденные площади достаточны для соблюдения социального дистанцирования.

"Видится целесообразным разрешить предприятиям общественного питания на объектах дорожного сервиса работать не только на вынос, но и в обычном режиме при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы", - говорится в документе.

На совещании по проблемам транспорта 7 мая президент России Владимир Путин отмечал, что после спада эпидемии с учетом наработанного опыта потребуется серьезный анализ санитарных, профилактических мер на транспорте. По мнению президента, здесь нельзя перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями. Важно, чтобы они были соразмерны рискам и, главное, реально служили защите здоровья и безопасности граждан.