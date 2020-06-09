Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 68,52 руб.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,47% - до отметки в 68,52 рубля, курс евро прибавил 0,25% и достиг уровня 77,22 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:12 мск курс доллара находился на отметке в 68,59 руб. (+0,58%), а курс евро - 77,3 руб. (+0,35%).

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,25% - до $40,9 за баррель. Цена барреля нефти сорта WTI увеличилась на 0,58% и достигла $38,41.

Российский фондовый рынок открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи поднялся на 0,29% и достиг отметки в 2804,36 пункта, а индекс РТС - на 0,52%, до 1295,42 пункта.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи рос на 0,09%, до 2798,85 пункта, РТС перешел к снижению и находился на уровне 1285,56 пункта (-0,24%).