Правительство КНР представило схему развития свободного порта Хайнаня "6+1+4"

ХАЙКОУ /Китай/, 9 июня. /ТАСС/. Власти Китая резюмировали главные аспекты создания порта свободной торговли в южной китайской провинции Хайнань и представили схему его развития "6+1+4". Об этом говорится в сообщении Госкомитета по делам развития и реформ, опубликованном в понедельник на сайте пресс-канцелярии Госсовета КНР.

Каждое из числовых значений в названии схемы "6+1+4" отражает один из ключевых аспектов "Генеральной программы о создании свободного порта на Хайнане", представленной правительством 1 июня. В частности, "6" подразумевает шесть основных пунктов политики открытости порта: содействие свободам торговли, инвестиций, перевозок, потокам финансового и человеческого капиталов, а также безопасному и упорядоченному потоку данных. Согласно плану правительства Китая, для торговли товарами здесь будет действовать режим либерализации и благоприятствования с нулевыми таможенными пошлинами, а для торговли услугами - режим полного допуска к рынку и разрешения на ведение деловой деятельности.

"1" - это создание целостной и современной производственной системы, основывающейся на преимуществах и особенностях этого тропического острова. В частности, власти КНР планируют сделать акцент на активном развитии туристической сферы, современной индустрии обслуживания и высокотехнологической отрасли.

"4" указывает на формирование четырех общественно-политических механизмов, в рамках которых будет функционировать порт Хайнаня. Это системы эффективного общественного управления, верховенства закона, либерального налогообложения, а также предотвращения социально-экономических рисков, в том числе связанных с экологией и здравоохранением.

В сообщении правительства отмечается, что реализация проекта создания порта будет проходить в два этапа. К 2025 году власти Китая планируют выстроить на Хайнане базовую систему обеспечения свободной торговли и инвестиций - этот подготовительный период рассматривается правительством в качестве "закладки фундамента". К 2035 году здесь должны быть в полной мере реализованы шесть основных пунктов политики либерализации. В программе КПК и Госсовета КНР подчеркивается, что на Хайнане необходимо создать сильный и влиятельный на международной арене свободный порт высокого уровня.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о запуске проекта по построению пилотной зоны свободной торговли на Хайнане. Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб- квартиры мировых корпораций.