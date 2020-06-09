В России создали компоненты к перспективным средствам связи для авиации и РЛС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал превосходящие западные аналоги отечественные микроэлектронные компоненты для перспективных средств связи, которые будут применяться в авиации, радиолокационных станциях (РЛС) и других областях. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Росэлектроника" разработал первые отечественные СВЧ-генераторы для производства перспективных средств связи и идентификации. Новые устройства созданы в рамках программы импортозамещения электронно-компонентной базы. Изделия отличаются от зарубежных аналогов более высокой надежностью и герметичностью конструкции", - сказали в пресс-службе.

В холдинге уточнили, что новые компоненты, созданные Омским НИИ приборостроения (ОНИИП, входит в "Росэлектронику"), предназначены "для формирования СВЧ-сигнала в проводных и беспроводных средствах телекоммуникации, радарных системах, автомобильной и авиационной электронике".

Разработанные устройства включены в "Перечень электронной компонентной базы, разрешенной для применения при разработке, модернизации, производстве и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники" Минпромторга РФ.

Главная особенность новых устройств, отметили в "Росэлектронике", - обеспечение импульсной модуляции выходного сигнала и высокая стойкость к механическим, биологическим и климатическим воздействиям.

Как отметил гендиректор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский, слова которого приводит пресс-служба, ранее из-за отсутствия аналогов на внутреннем рынке российские производители систем связи были вынуждены закупать изделия СВЧ-диапазона у иностранных поставщиков. "Генераторы, разработанные специалистами ОНИИП, являются первыми отечественными изделиями такого рода, что позволит в полном объеме обеспечить импортозамещение данного вида продукции на российском рынке. Мы уже активно приступили к поставке и серийному производству продукции", - добавил он.