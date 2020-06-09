В Минфине Швеции заявили, что достигли поворотного пункта экономического кризиса

СТОКГОЛЬМ, 9 июня. /ТАСС/. Экономика Швеции достигла поворотного пункта в кризисе, связанного со вспышкой нового коронавируса. Об этом во вторник на пресс-конференции заявила министр финансов Магдалена Андерссон.

"В последнее время есть ряд показателей, которые указывают на то, что мы достигли поворотного пункта как в Швеции, так в ряде стран Европы", - отметила она.

Правительство ожидает, что безработица возрастет, когда в июне старшеклассники закончат среднюю школу (в апреле этот показатель составлял 8,1%). Уровень потребления остается на более низком, чем обычно уровне (-10%, согласно прогнозу банка SEB). По словам министра, перспективы восстановления характеризуются большой неопределенностью. Она подчеркнула, что в большей части статистики настоящего времени есть серьезные недостатки, из-за которых трудно сопоставлять развитие экономик различных стран.

По данным Евростата, в первом квартале 2020 года общая экономика ЕС упала на 3,2%, это худший показатель за 25 лет. Наибольшее снижение отмечено во Франции (минус 5,3 процента), Испании (- 5,2) и Словакии (- 5,2). Швеция была одной из немногих стран ЕС, экономика которых в этот период выросла. Увеличение на 0,1 процента дало Швеции четвертое место в "рейтинге роста" после Ирландии (плюс 1,3 процента), Болгарии (+0,3) и Румынии (+0,3).

Согласно майскому прогнозу Еврокомиссии в отношении развития Европы, падение экономики Швеции в этом году составит 6,1%, Дании - 5,9%, а в Норвегии, испытывающей дополнительное давление из-за падения нефтяных цен, - 5,5%. И это при том, что в двух последних странах в связи с пандемией были введены более жесткие ограничительные меры. Что касается увеличения безработицы, то общая картина здесь примерно такая же: в Швеции в этом году ожидается ее подъем до 9,7%, в Дании - до 6,4%, в Норвегии - до 7,1%.