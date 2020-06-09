Госдума приняла закон об информационной системе контроля за драгметаллами

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон о создании государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота. Документ инициирован правительством РФ.

Закон вводит понятие "Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота" - это федеральная государственная информационная система, предназначенная для получения, обработки, хранения и предоставления информации о происхождении и обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также для организации специального учета.

Также вводится понятие "средства идентификации драгоценных металлов и драгоценных камней" - это уникальная последовательность символов в машиночитаемой форме, представленная в виде штрихового кода или с использованием иного средства (технологии) автоматической идентификации, предназначенного для обеспечения прослеживаемости драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них при их обращении.

Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению требований (по согласованию с Центральным банком) к средствам идентификации драгоценных металлов, драгоценных камней, способам их формирования и нанесения, требований к составу информации, представляемой в инфосистему, срокам и способам ее предоставления и получения. Оператором инфосистемы будет Минфин.

Правительство также определит перечень субъектов, обязанных представлять информацию в инфосистему: федеральные ведомства, Центральный банк, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, состоящие на специальном учете, а также кредитные организации. Согласно закону, в перечень оснований для проведения внеплановой проверки в рамках федерального государственного пробирного надзора вносится информация, которая содержится в государственной инфосистеме. Срок ввода инфосистемы в эксплуатацию определяется правительством РФ.

Как подчеркнул докладчик по документу, член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Сергей Крючек, закон направлен на совершенствование правового регулирования в части разработки и внедрения государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота.

Документ вступит в силу со дня официального опубликования.