Россия в январе - мае 2020 года сократила импорт товаров из дальнего зарубежья на 6,4%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья в январе - мае 2020 года снизился на 6,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил $77,532 млрд. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

В частности, в мае Россия импортировала товаров на $14,821 млрд, что на 12,4% меньше, чем в мае прошлого года. При этом по сравнению с апрелем текущего года импорт сократился на 1,2%.

Согласно материалам ФТС, импорт химической продукции в мае по сравнению с апрелем 2020 г. сократился на 6,1%, составив $3,06 млрд, а импорт продовольственных товаров и сырья упал на 14,1% - до $1,678 млрд. Одновременно с этим импорт текстильных изделий и обуви вырос на 20,5% и в стоимостном выражении составил $915,4 млн. Импорт машиностроительной продукции увеличился на 3,1% - до $7,4 млрд.

Категории товарного импорта

Среди товаров химической промышленности сократились закупки парфюмерно-косметических товаров - на 19,1%, полимеров и каучука - на 12,3%, мыла и синтетических моющих средств - на 11,5%, продукции органической и неорганической химии - на 8,8%. При этом поставки фармацевтической продукции возросли на 17%.

По данным ведомства, в группе продовольственных товаров поставки зерновых культур уменьшились в 2,1 раза, импорт овощей сократился на 31,6%, молочных продуктов - на 30,8%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 23,7%, мяса и субпродуктов - на 17,2%, табака - на 11,1%, сахара - на 11%, фруктов и орехов - на 6,2%. В свою очередь поставки растительного масла возросли на 31%, а рыбы - на 11,1%.

В импорте текстильных изделий и обуви ввоз текстильной одежды вырос в 1,9 раза, трикотажного полотна - на 20,1%, трикотажной одежды - на 11,8%, текстильных материалов - на 9,5%, готовых текстильных изделий - на 3,7%, химического волокна - на 2,7%, хлопка - на 2,2%. При этом импорт обуви сократился на 11,5%, а химических нитей - на 8,1%.

В категории импорта машиностроительной продукции поставки судов и плавучих средств возросли на 40,5%, летательных аппаратов - на 33%, инструментов и оптических аппаратов - на 8,8%, электрооборудования - на 3,1%. Сократились поставки железнодорожных локомотивов (-43,8%), средств наземного транспорта (-8,1%), механического оборудования (-2%).