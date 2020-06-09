Ростуризм не прогнозирует повышения цен на летние туры по России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Ростуризм не отмечает тенденции к росту цен на летние туры по России по традиционно популярным направлениям, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Ростуризм находится на постоянной связи с туроператорами и ведет мониторинг ситуации. На сегодняшний день тенденции к повышению цен на туры по России в летние месяцы по традиционно популярным направлениям нет", - заявили в Ростуризме.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александра Курносова написала, что стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.