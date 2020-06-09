"Газпромнефть", "Титан" и "Основа-Холдинг" станут якорными резидентами омской ОЭЗ

ОМСК, 9 июня. /ТАСС/. Компания "Газпромнефть - Битумные материалы", группы компаний "Титан" и "Основа-Холдинг" станут якорными резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Авангард", которая создается в Омске, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Они планируют реализовать в ОЭЗ проекты инвестиционной стоимостью 22 млрд рублей.

Омск является одним из крупнейших центров нефтехимической промышленности в России. Здесь расположены крупнейший в стране Омский нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефти", заводы "Омский каучук" (ГК "Титан"), "Полиом", "Омскшина" и "Омский завод технического углерода".

"На сегодняшний день у нас уже есть якорные резиденты. Это "Газпромнефть - Битумные материалы", ГК "Титан" и "Основа-Холдинг". Резиденты уже имеют проекты, по минимальным расчетам, на 22 млрд рублей инвестиций. Для нас важно, что мы можем дать толчок к развитию нашим ключевым отраслям - химии и нефтехимии, в чем Омск был всегда очень силен. Это даст возможность привлечения новых технологий", - цитирует пресс-служба губернатора Омской области Александра Буркова.

По словам главы региона, чтобы резиденты смогли реализовать капиталоемкие и современные проекты, им будут предоставлены налоговые преференции, которые включают в себя освобождение от уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога на срок до 10 лет, земельного налога - до 5 лет. Также планируется установить резидентам пониженные ставки по налогу на прибыль в части, подлежащей зачислению в бюджет Омской области - 0 % в течение 5 лет с момента получения первой прибыли, 5 % с 6 по 10 год и 13,5 % - по истечении 10 лет. Законопроект будет рассмотрен областным парламентом в июле.

Под ОЭЗ регион выделил два земельных участка площадью 494 га, на которых разместятся несколько десятков производственных площадок. Уже создана управляющая компания и разработана карта развития "Авангарда" в 2021-2030 годах. "Это масштабный проект и, самое главное, долгоиграющий. Даже предварительные расчеты мы делаем на ближайшие 10 лет, - сказал Бурков. - Проект особой экономической зоны очень важен для нашего региона, для нас это очередной виток развития индустриального сектора нашей экономики". Реализация проектов ключевых резидентов также позволит создать минимум 600 высокотехнологичных рабочих мест.