В Центробанке прогнозируют рост рынка каршеринга

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Каршеринг из-за распространения пандемии коронавируса может стать безопасной альтернативой общественному транспорту, тем самым спрос на данную услугу может вырасти, говорится в бюллетене Банка России.

"Пандемия коронавируса может частично повлиять на смену потребительских установок: каршеринг, вероятно, станет более безопасной альтернативой общественному транспорту или такси", - полагают эксперты российского регулятора.

Также отмечаются позитивные прогнозы развития каршеринга. "В ближайшие годы сервис может вырасти, достигнув точки "насыщения" в Москве и ряде других крупных городов", - отметили в ЦБ.

Тем не менее, значимого влияния на спрос на автомобили каршеринг не оказывает - доля автолюбителей в целом стабильна, а сервис используется лишь в отдельных случаях, добавили эксперты.

В свою очередь, подстроиться под запросы потребителей каршерингу поможет использование международного опыта, а именно: введение специальных тарифов на дальние поездки с оплатой за ежедневный пробег, а также сдача в аренду частных автомобилей, также отметил регулятор.