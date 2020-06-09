DNV GL успешно провела более 20 дистанционных проверок ветряных турбин в режиме онлайн

ТАСС, 9 июня. Норвежское классификационное общество DNV GL объявило об успешном выполнении более двадцати дистанционных проверок ветряных турбин, расположенных на разных континентах. Необходимость проведения мониторинга в режиме онлайн была обусловлена ограничениями в передвижении в связи с пандемией коронавируса, сообщило издание Power Engineering International.

В связи с ограничениями передвижения инспекторы в настоящее время не могут получить доступ к строящимся объектам для проведения необходимых технических проверок. Для решения данной проблемы DNV GL организовала многопрофильную инспекционную группу для разработки технологического решения, которое позволило бы проводить инспектирование дистанционно.

"Используя мировой опыт инспектирования ветряных турбин и удаленного обслуживания нефтегазовых активов, нам удалось разработать гибкий и инновационный подход к проведению инспекций в виртуальном формате. Это позволяет нашим клиентам по всему миру эффективно работать в условиях пандемии и не приостанавливать свою операционную деятельность", - сказал исполнительный вице-президент DNV GL по странам Северной Европы, Ближнего Востока и Африки Праеев Разия.

Парки ветряных электростанций, где был произведен виртуальный мониторинг, расположены в США, Польше, Китае, Швеции и Великобритании. Их суммарная мощность составляет более 500 МВт. Подход к проведению проверок различался в зависимости от специфики каждого из объектов, однако все из них включали детальную инспекцию ветряных турбин с точки зрения их эксплуатационных характеристик, мониторинг строительства и обзор сопутствующей инфраструктуры.