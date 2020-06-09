WSJ: добыча в нефтеносных районах США будет восстанавливаться неравномерно

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Добыча на крупнейшем месторождении сланцевой нефти США - Пермском бассейне на территории штатов Техас и Нью-Мексико - начнет расти в будущем году и рост будет продолжаться на протяжении 2030-х годов, а в других крупных нефтеносных районах восстановление объема добычи до докризисного уровня затянется. Как сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, с таким прогнозом выступили эксперты американских компаний Rystad Energy и Wood Mackenzie, оценившие перспективы восстановления нефтедобычи в США после резкого снижения цен на нефть. По данным экспертов, в июне в Пермском бассейне насчитывалось 34 110 участков для бурения.

На другом крупном нефтеносном районе - Eagle Ford в южной части штата Техас - насчитывалось 5 970 участков для бурения и, по оценкам экспертов, вернуться к прошлогоднему уровню добычи удастся не ранее 2024 года, после чего объем добычи начнет снижаться. В нефтеносном районе Bakken в штате Северная Дакота восстановить объем добычи до уровня прошлого года удастся лишь к 2026 году. Ссылаясь на оценки экспертов, The Wall Street Journal отметила, что добыча нефти в нефтеносном районе Bakken, как ожидается, уже в июне достигнет 1,1 млн баррелей в сутки, в то время как осенью прошлого года объем добычи там достигал 1,5 млн баррелей в сутки.

"Основные нефтедобывающие компании, действующие в районе Bakken, оказались среди тех, кто особенно сильно пострадал в результате снижения цен на нефть и, как ожидается, в связи с этим темпы восстановления объема добычи замедлятся", - отметила газета. "Если мы вернемся к цене в 70 долларов за баррель и ситуация на рынке нормализуется, то, я думаю, мы вернемся к этому уровню, но на это потребуется время", - привела газета мнение главного управляющего компании Energy Transfer Келси Уоррена.