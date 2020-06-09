Рухнувший под Мурманском мост восстановят за 1,2 млрд рублей по заказу РЖД

1 июня в Кольском районе под Мурманском при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост, одна из опор которого была смещена и деформирована из-за паводка. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервано.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) заключила контракт на восстановление обрушившегося железнодорожного моста на участке Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") Выходной-Кола под Мурманском. Стоимость работ составила 1,2 млрд рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

"Выполнение комплекса аварийно-восстановительных, подготовительных, строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования и выполнения пуско-наладочных работ по объекту: "Мост на 1436 км... участка Выходной-Кола Октябрьской железной дороги", - говорится в сообщении.

Работы планируется завершить до 30 сентября 2021 года. Компания заключила контракт с поставщиком 5 июня. Закупка организована с привлечением единственного поставщика.

Как заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в СЗФО, обрушение железнодорожного моста под Мурманском произошло из-за недостаточного контроля за его состоянием и несвоевременного проведения ремонтных работ.

Аварийный мост, введенный в эксплуатацию в 1930 году, был реконструирован в 2014 году. К восстановлению железнодорожного сообщения по поручению президента Владимира Путина подключили железнодорожные войска. Движение поездов до Мурманска планируется восстановить к 23 июня.