Индексы биржи в Нью-Йорке менялись разнонаправленно в связи с опасениями инвесторов

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи к закрытию торгов во вторник менялись разнонаправленно при сохраняющейся неуверенности участников рынка по поводу темпов восстановления экономики после пандемии.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, перед финальным звонком промышленный индекс Dow Jones понизился на 298,84 пункта (-1,08%), до отметки 27 273,60. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 25,15 пункта (-0,78%) и оказался на отметке 3 207,24. Индекс электронной биржи Nasdaq в течение дня поднимался до рекордного уровня - 10 000 пунктов - однако к закрытию сессии остановился на отметке 9 953,75, то есть в итоге вырос на 29,01 пункта (0,29%).

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI к концу дня выросла на 2% и достигла уровня $38,94 за баррель. Как отметила газета The Wall Street Journal, участники рынка ожидают предоставления в среду данных о размерах запасов нефти в США.

По оценкам газеты, по сравнению с мартом три основных индекса выросли почти на 40% и это может свидетельствовать о том, что инвесторы в целом позитивно оценивают перспективы восстановления экономики, хотя часть из них испытывает сомнения на этот счет. "На некоторые вопросы пока нет ответа, - привела газета мнение руководителя департамента портфельных инвестиций компании SYZ Private Banking Люка Филиппа. - Будет ли вторая волна коронавируса? Станет ли пандемия причиной большого числа банкротств? Будут ли темпы восстановления экономики во втором квартале такими высокими, как сейчас ожидают?".