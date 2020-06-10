Потребители просят кабмин дополнить нацплан поддержкой рынка электроэнергетики

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Ассоциация "Сообщество потребителей энергии" (СПЭ), в которую входит более 30 крупнейших предприятий из различных отраслей экономики, просят правительство РФ доработать проект общенационального плана восстановления экономики, включив в него меры по снижению затрат крупных производств на электроэнергию. Соответствующее письмо ассоциация направила на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина 4 июня, с его копией ознакомился ТАСС.

В "Совете потребителей энергии" агентству подтвердили факт отправки документа в правительство.

"Прошу Вас обратить внимание на необходимость доработки проекта Общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики в части электроэнергетики. Проект плана в этой части инерционен, содержит текущие мероприятия без каких-либо заметных мер по оздоровлению ситуации в отрасли", - отмечается в письме.

Снижение затрат на электроэнергию

По мнению СПЭ, в нацплан могут быть включены меры по снижению затрат крупных энергопотребителей на покупку электроэнергии и мощности. Соответствующие предложения ассоциация еще в марте направила в Минэнерго после поручения заместителя председателя правительства Юрия Борисова представить предложения по снижению стоимостной нагрузки на потребителей энергии.

"25 марта 2020 года ассоциация "Сообщество потребителей энергии" направила в Минэнерго России предложения, предусматривающие возможность поэтапного сокращения затрат потребителей энергии на покупку электроэнергии и мощности к 2026 году на сумму 285-365 млрд руб., что может увеличить темпы роста ВВП России на 0,9-1,2 п. п, а выпуск продукции в энергоемких отраслях - на 1,4-2,2 п. п. Однако работу, результаты которой могли лечь в основу соответствующего отраслевого раздела проекта плана по восстановлению экономики, в ведомстве отложили", - отмечает ассоциация.

В этой связи ассоциация просит правительство поручить Минэнерго доработать проект нацплана, исходя из поручений вице-премьера по снижению стоимостной нагрузки на потребителей электроэнергии.

Комментарий Минэнерго по этому вопросу ТАСС получить не удалось.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным одобрил применение плана восстановления экономики, подготовленного правительством, как основу в этой работе. Глава государства указал, что правительство должно во второй половине июня определиться с параметрами плана, а его активная реализация должна начаться в июле. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на конференции 3 июня говорил, что нацплан может быть уточнен до конца 2020 года.

Предложения потребителей

СПЭ в письме на имя министра энергетики РФ Александра Новака от 25 марта этого года (есть в распоряжении ТАСС) отмечала, что снизить платежи за электроэнергию и мощность на оптовом рынке могут такие меры, как отказ от дифференциации тарифов ФСК ЕЭС, которую предлагают Минэнерго и "Россети", так как это приведет к изъятию из инвестиционного оборота порядка 40-45 млрд руб., отказ от завышения прогнозов спроса на мощность и использование завышенных коэффициентов резервирования мощности, что позволит ежегодно экономить потребителями 72-92 млрд руб. без ущерба для надежности энергоснабжения, сокращение запланированного объема программы поддержки развития возобновляемой энергетики после 2024 года до 2-2,5 ГВт и снижения базовой доходности по этим проектам до 10%, установление законодательного запрета на создание новых нерыночных надбавок к цене на мощность для реализации инвестиционных проектов в неценовых зонах.

Так, СПЭ считает, что строительство новой генерации и модернизация существующей на Дальнем Востоке не должны оплачивать потребители европейской части страны, Урала и Сибири.

"Финансирование строительства и модернизации генерирующих объектов в регионах Дальнего Востока, целесообразно возложить на потребителей Дальнего Востока, бюджетные источники и собственные средства компании "Русгидро", исключив перекрестное субсидирование этих расходов за счет потребителей ценовых зон оптового рынка европейской части страны и Сибири. Также целесообразно рассмотреть вариант модернизации генерирующих объектов с использованием "Русгидро" бюджетных средств по аналогии с реализованными проектами с обязательным проведением независимого технологического и ценового аудита инвестиционных проектов. Данная мера позволит снизить ежегодный платеж потребителей на величину 28-30 млрд руб. и исключить межтерриториальное перекрестное субсидирование", - отметила ассоциация.

Еще 23,2 млрд руб. в год крупные промышленные потребители, по расчетам ассоциации, могли бы сэкономить на перераспределении финансирования на бюджетные источники строительства новой генерации в Крыму и Калининграде.

Немаловажно, по мнению ассоциации СПЭ, и продлить срок действия договоров поставки мощности (ДПМ) с новыми гидро- и атомными энергоблоками до 40-45 лет с текущих 20 лет при сопутствующем снижении базовой величины доходности. "Это позволит сократить платеж энергорынка без ущерба окупаемости указанных объектов, по предварительным оценкам, на величину 30-40 млрд руб. в год", - отмечает СПЭ в письме министру.

Об ассоциации

В ассоциацию "Совет потребителей энергии" входят 33 компании из атомной, нефтегазовой, химической, металлургической, машиностроительной, транспортной отраслей.

По данным СПЭ, суммарный объем электропотребления компаний, входящих в состав ассоциации, составляет более половины общего промышленного электропотребления в стране.

По данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК в 2019 году потребление электроэнергии составило 1,075 трлн кВт ч. Из этого объема порядка 15% приходится на население, 10% - на малый и средний бизнес.