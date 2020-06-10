Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал принять к сведению отчет ЦБ за 2019 год

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять к сведению годовой отчет Банка России за 2019 год. Планируется, что Госдума рассмотрит документ 23 июня.

В заключении, подписанном комитетами по бюджету и налогам и по финансовому рынку, отмечается, что денежно-кредитная политика в 2019 году была "более консервативной, чем стимулирующей" ."Результаты проводимой политики инфляционного таргетирования следует оценить как удовлетворительные: инфляция была под контролем, однако оказалась ниже целевого уровня", - указывается в документе.

Работу ЦБ в области противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма депутаты считают эффективной. "Благодаря целенаправленным действиям Банка России в 2019 году объемы вывода денежных средств по сомнительным основаниям уменьшились до исторически низкого уровня - 63,5 млрд рублей, а объемы обналичивания средств сократились в 1,9 раза", - говорится в заключении.

Депутаты "особо отмечают, что Банк России третий год демонстрирует убыток по итогам года". Так, в 2019 году убыток ЦБ составил 182,6 млрд рублей в связи с перечислением в федеральный бюджет доходов за 2018 год, полученных от участия в капитале Сбербанка, и сокращения положительной переоценки ценных бумаг иностранных эмитентов по справедливой стоимости.

"Комитеты рекомендуют в годовом отчете 2020 года привести детальный анализ ситуации и оценку эффективности мер, предпринятых регулятором по поддержке кредитования всех видов бизнеса, поддержке кредитования физлиц и ипотечного кредитования, противодействия росту неплатежей и ухудшению кредитоспособности бизнеса и населения, поддержке потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике, снижения регуляторной нагрузки на финансовые организации и акционерные общества", - отмечается в заключении.

По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, заключение будет доработано до 15 июня на основе предложений депутатов.