Добровольные взносы граждан на пенсионные накопления составили 4 млрд руб. в 2019 году

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Добровольные взносы граждан, которые участвуют в программе софинансирования пенсионных накоплений, составила более 4 млрд рублей по итогам 2019 года. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

"По итогам прошлого года участники программы софинансирования пенсионных накоплений сформировали 7,7 млрд рублей за счет добровольных взносов на пенсию и средств государства, выделяемых в качестве ответного взноса по условиям программы", - сообщили в ПФР. В 2018 году общая сумма, направленная в фонд будущей пенсии участников программы, составляла 9,7 млрд рублей.

В ПФР добавили, что чуть больше 4 млрд рублей из 7,7 млрд рублей составили отчисления участников на свою пенсию, 3,7 млрд рублей - средства государственного софинансирования.

В настоящее время по программе софинансирования ежемесячные выплаты получают 32 тыс. пенсионеров, средний размер их прибавки к пенсии за счет участие составляет 1,7 тыс. рублей в месяц. Общая сумма выплат в рамках программы, по сравнению с 2018 годом, выросла в прошлом году на треть и составила 581 млн рублей.

Общий объем добровольных взносов с момента старта программы составил 65,3 млрд рублей, государственное софинансирование взносов за тот же период - 63,4 млрд рублей. Еще 1 млрд рублей, подчеркнули в фонде, за все время перечислили работодатели. Таким образом, общая сумма сформированных участниками пенсионных накоплений за счет взносов с 2009 по 2019 год составила почти 130 млрд рублей.