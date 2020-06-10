В НИУ ВШЭ заявили, что мировая экономика рекордно снизится во втором квартале года

"Во втором квартале спад мировой экономики может оказаться рекордным, а восстановление во втором полугодии не столь быстрым, как, например, в Китае. Несмотря на смягчение карантинных мер во многих странах, внешний спрос для них остается крайне слабым. Рост числа заболеваемости и сохранение карантинных мер в Бразилии, Индии и ряде других стран может привести к тому, что техническая рецессия может перерасти в полноценную - спад в течение двух кварталов и более", - говорится в документе.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Мировая экономика покажет рекордное снижение во втором квартале 2020 года, а рост числа заболевших коронавирусом может привести к тому, что техническая рецессия мировой экономики станет полноценной. Об этом говорится в аналитическом бюллетене Института "Центр развития" НИУ ВШЭ.

В сообщении отмечается, что в условиях пандемии деловая активность продолжила замедляться четвертый месяц подряд, достигнув минимального уровня с 2009 года. "Глобальный PMI, характеризирующий мировую конъюнктуру в промышленности, в мае составил 42,4 по сравнению с 39,6 в апреле. Хотя темпы сокращения производства, новых заказов и занятости снизились, они все еще остаются одними из самых низкими за всю 22-летнюю историю исследований", - сообщает НИУ ВШЭ.

В бюллетене сообщается, что динамика опережающих индикаторов в США указывает на продолжающийся спад деловой активности. "Экономическая активность в производственном секторе сокращается третий месяц подряд, однако в мае значение индекса (ISM-PMI - прим. ТАСС) оказалось выше порогового уровня 42,8%, что указывает на возобновление роста экономики в целом после апрельского одномесячного спада", - отмечают эксперты.

Динамика опережающих индикаторов в Еврозоне указывает на начало рецессии, счмтают в НИУ ВШЭ. "В еврозоне индекс менеджеров по продажам (PMI), рассчитываемый Markit Economics, в мае вырос на 6 п. п., до 39,4. Спад в обрабатывающей промышленности, похоже, достиг дна в апреле. Однако, несмотря на менее напряженную ситуацию в целом, постепенное снятие карантинных ограничений, деловая активность второй месяц подряд остается ниже 42,8", - сообщается в документе.

При этом эксперты НИУ ВШЭ подчеркивают, что масштабная стимулирующая бюджетная и денежно-кредитная политика крупнейших стран, а также постепенное смягчение карантинных мер в мае замедлили процесс спада деловой активности. Кроме того, окончание эпидемии в Китае и рост деловой активности в этой стране вносит оптимизм.