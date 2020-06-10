Кабмин выделит дополнительно почти 1,1 млрд рублей на поддержку легпрома

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правительство выделит на поддержку легкой промышленности дополнительно 1,1 млрд рублей в 2020 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая в Государственной думе в ходе "правительственного часа".

"На дополнительные меры стимулирования в легкой промышленности будет выделено почти 1,1 млрд рублей", - сообщил он.

Президент России Владимир Путин в начале июня поручил правительству увеличить до 1 млрд рублей объем субсидирования ставки кредитов для легкой промышленности (ранее на эти цели в этом году было запланировано 500 млн рублей). Также президент поручил правительству обеспечить субсидирование лизинга оборудования, которое передается предприятиям легкой промышленности. Как отмечал глава Минпромторга, объем поддержки лизинга оборудования планируется увеличить вдвое, до 700 млн рублей.

Президент России Владимир Путин также поручил увеличить финансирование программы льняного производства, чтобы в РФ была современная, конкурентоспособная отрасль. Как отмечал на совещании по ситуации в легкой промышленности глава Минпромторга, у министерства "есть договоренность с Минфином о финансировании этой программы по 242 млн рублей ежегодно".