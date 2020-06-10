Мантуров заявил, что России нецелесообразно выходить из ВТО

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Выходить из Всемирной торговой организации (ВТО) России сейчас нецелесообразно, считает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Такую точку зрения он высказал в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Мы очень долго вступали в эту организацию, почти 16 лет. Все очень ждали и рассчитывали на то, что мы получим от этого максимальные бенефиты и результаты. Очевидного результата в деньгах посчитать крайне сложно. <…> К сожалению, при том, что сегодня происходит в мире, на ВТО уже мало кто обращает внимание и [страны] применяют меры преференциальные. Мы тоже защищаем нашу промышленность всеми мерами, которые возможно применить в рамках цивилизованных правил, которые прописаны с учетом ВТО. Выходить сегодня - я не думаю, что это целесообразно: мы уже адаптировались к этим условиям", - сказал он, отвечая на вопрос одного из депутатов.