Госкомпаниям выдадут до 65 млрд рублей кредитных средств на цифровую трансформацию

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российские госкомпании могут получить в 2020 году кредиты на общую сумму до 65 млрд руб. на проведение цифровой трансформации. Об этом в ходе конференции "Иннопром онлайн" сообщил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

По словам замминистра, сейчас правительство обсуждает с ведущими банками программу кредитования госкомпаний, которые намерены проводить цифровую трансформацию производства - со ставкой 1-5% и лимитом до 10 млрд руб. с возможным увеличением для каждой компании. "Рассчитываем, что до конца июня соответствующие постановления правительства будут приняты и мы запустим кредитование. В этом году мы должны довести до рынка порядка 60-65 млрд руб. кредитных ресурсов", - сказал Паршин.

Кроме того, правительство разрабатывает методику проведения цифровой трансформации, в том числе тестируя ее на РЖД и "Почте России". Создание такой общей программы обусловлено тем, что в отрасли нет понимания, как именно проводить цифровую трансформацию. "Мы проводили опрос и выяснили, что только в 35% компаний активно ведутся осознанные работы по цифровой трансформации. 48% понимают, что это важно, но пока процесс системно не запущен. Только в 18% госкомпаний есть четкое понимание, что цифровая трансформация - абсолютный приоритет, и без нее говорить о создании полностью конкурентоспособного бизнеса невозможно", - отметил замминистра.

Говоря о развитии технологий в России в целом, Паршин сообщил, что в последние несколько лет среднегодовой рост экспорта российских технологий в долларовом выражении составил 15%. "Сейчас посмотрим, как будет в связи с пандемией, но пока экспорт растет очень хорошими темпами. Наша задача - его максимально поддержать", - подчеркнул замминистра.

Паршин добавил, что власти продолжат поддерживать отрасль - как экспортный IT-бизнес, так и всю отрасль на системном уровне.