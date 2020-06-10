Минстрой намерен ускорить замену старых лифтов в жилых домах

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минстрой России разрабатывает инструменты поддержки для ускоренной замены старых лифтов в многоквартирных домах, сообщил в среду министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев на конференции "ЖКХ в условиях пандемии - вызовы и решения".

"Еще одна форма поддержки - выделение финансовых ресурсов на субсидирование затрат, по которым мы ускоренно можем менять лифты в многоквартирных домах. Проблема достаточно большая. Количество лифтов, которое мы должны заменить, огромно", - сказал Якушев.

По его словам, для ускоренной замены старых лифтов предлагается применить инструменты федеральной поддержки - либо субсидирование процентной ставки по кредитам, либо лизинговые механизмы, либо Минстрой может предложить другие финансовые механизмы по субсидированию затрат на привлеченные заемных денежных средств.

Якушев подчеркнул, что министерство и Фонд ЖКХ плотно работают в этом направлении. "Нам за следующую неделю такие механизмы уже нужно представить на площадку правительства", - добавил он.

Ранее руководитель комиссии по вопросам лифтового хозяйства, член президиума Общественного совета Минстроя России Сергей Чернышов сообщал, что до 15 февраля 2025 года необходимо заменить все отработавшие нормативный срок лифты в многоквартирных домах - более 140 тысяч.