РЖД могут в июле - августе вернуть более 63% отмененных из-за пандемии летних поездов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют в июле - августе 2020 года вернуть более 63% летних поездов, отмененных на фоне пандемии и распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Проработаны варианты восстановления размеров движения поездов по трем сценариям: оптимистичному, основному и пессимистичному. Приоритетным признан основной сценарий. Восстановление размеров движения запланировано на июль - август 2020 года, будут "возвращены" 67 поездов во внутригосударственном сообщении, также планируется увеличить периодичность курсирования 57 поездов. Таким образом, будет восстановлено 63% поездов, запланированных на лето", - сказали в РЖД.

Перевозки пассажиров по сети РЖД в мае 2020 года составили 33,6 млн человек, что на 67,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщала ранее компания.

РЖД из-за пандемии были вынуждены закрыть международное сообщение. Более половины поездов внутри России отменены из-за падения спроса.