Володин призвал Счетную палату помочь Минпромторгу обновить автопарк регионов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду в ходе правительственного часа с участием главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова призвал Счетную палату и комитет нижней палаты по транспорту и строительству помочь министерству в реализации программы по обновления автопарка общественного и специального транспорта в регионах.

"У нас с вами региональные бюджеты дотационные. Регионы не могут самостоятельно обновить парк трамваев, автобусов, троллейбусов, самостоятельно", - напомнил спикер. "Поэтому было бы правильно, может быть, Счетной палате проанализировать состояние вопроса на уровне муниципалитетов, где износ общественного транспорта достигает 99%, подумать над этим. Сформировать программу, поддержать министра", - предложил он, обращаясь к аудитору Счетной палаты Андрею Перчяну.

Спикер также обратил внимание на необходимость поиска средств для увеличения "финансирования сельхозмашиностроения, чтобы провести модернизацию на селе". Он заметил, что глава Минпромторга работает в этом направлении, "просто у него ресурсов не хватает".

"Те же 25 млрд, которые сейчас выделяются на поддержку автомобильной промышленности. Если только мы начнем включать в реализацию этой программы другие сферы, понятно, что эта цифра будет невысокой, - отметил Володин. - Вот здесь правильно было бы Счетной палате и профильному комитету проработать вопрос".

Спикер нижней палаты напомнил, что в ближайшее время правительство представит президенту общенациональный план действий по восстановлению экономики, его основой должна стать поддержка отечественного производителя. "Необходимо помочь отечественному производителю наладить выпуск конкурентоспособной продукции, в том числе гражданского назначения, на предприятиях оборонного комплекса", - сказал Володин.