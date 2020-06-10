{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Володин призвал Счетную палату помочь Минпромторгу обновить автопарк регионов

Спикер ГД также обратил внимание на необходимость поиска средств для увеличения "финансирования сельхозмашиностроения, чтобы провести модернизацию на селе"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду в ходе правительственного часа с участием главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова призвал Счетную палату и комитет нижней палаты по транспорту и строительству помочь министерству в реализации программы по обновления автопарка общественного и специального транспорта в регионах.

"У нас с вами региональные бюджеты дотационные. Регионы не могут самостоятельно обновить парк трамваев, автобусов, троллейбусов, самостоятельно", - напомнил спикер. "Поэтому было бы правильно, может быть, Счетной палате проанализировать состояние вопроса на уровне муниципалитетов, где износ общественного транспорта достигает 99%, подумать над этим. Сформировать программу, поддержать министра", - предложил он, обращаясь к аудитору Счетной палаты Андрею Перчяну.

Спикер также обратил внимание на необходимость поиска средств для увеличения "финансирования сельхозмашиностроения, чтобы провести модернизацию на селе". Он заметил, что глава Минпромторга работает в этом направлении, "просто у него ресурсов не хватает".

"Те же 25 млрд, которые сейчас выделяются на поддержку автомобильной промышленности. Если только мы начнем включать в реализацию этой программы другие сферы, понятно, что эта цифра будет невысокой, - отметил Володин. - Вот здесь правильно было бы Счетной палате и профильному комитету проработать вопрос".

Спикер нижней палаты напомнил, что в ближайшее время правительство представит президенту общенациональный план действий по восстановлению экономики, его основой должна стать поддержка отечественного производителя. "Необходимо помочь отечественному производителю наладить выпуск конкурентоспособной продукции, в том числе гражданского назначения, на предприятиях оборонного комплекса", - сказал Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМантуров, Денис ВалентиновичРоссия
Экспорт подмосковного мороженого в первом квартале увеличился почти на 60%
В регионе за прошлый год произвели более 52 тыс. т мороженого
Читать полностью