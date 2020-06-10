Ростуризм обсуждает с туроператорами запуск доступных туров на Дальний Восток

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Ростуризм обсуждает с туроператорами и авиакомпаниями возможность запуска доступных пакетных туров на Дальний Восток. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, выступая на выездной сессии Восточного экономического форума "Гастрономический туризм как драйвер развития Дальнего Востока".

"Нам бы очень хотелось для жителей центральной России сделать Дальний Восток ближе, доступней. У нас ведется работа с Минтрансом, авиакомпаниями, туроператорами, отельерами, с самими субъектами РФ по формированию доступных туров, чтобы жители центральной России и [других] более ближних регионов могли для себя рассматривать Дальний Восток как доступное, комфортное направление для путешествий", - сказала Догузова.

Этот вопрос недавно обсуждался с одним из крупных туроператоров, сообщила глава Ростуризма. При этом уже есть договоренность о запуске доступных туров на Байкал, а также на Алтай и в Хакасию, напомнила она. Эти программы должны стартовать в июле, пока преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщила Догузова.

"Нам бы очень хотелось такие готовые пакетные предложения и по Дальнему Востоку тоже проработать. Беру себе это как задачу", - подчеркнула она.

Продвигать Дальний Восток как туристическое направление в первую очередь необходимо через уникальную природу этого региона и гастрономию, считает Догузова. Это сможет привлечь как внутренних, так и зарубежных путешественников, уверена она.

Акцент на гастрономическое разнообразие необходимо делать и при продвижении отдыха в России в целом, чтобы страна ассоциировалась у иностранцев не только с Кремлем, считает Догузова. "Кухня, гастрономия - это уникальное торговое предложение не только Дальнего Востока, но и в целом России. Нам, безусловно, есть над чем работать: над тем, чтобы Россия помимо красоты, природы, Красной площади и Кремля ассоциировалась с действительно очень современной, вкусной кухней", - подчеркнула она.

В этом ключе Ростуризм продолжит развивать проект "Гастрономическая карта России", а также обсуждает крупный проект с зарубежными партнерами, цель которого - раскрыть в полной мере гастрономический потенциал современной русской кухни, сказала Догузова.