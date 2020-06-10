Госдума готова вернуться к законопроекту о мобильной торговле

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Госдума РФ по просьбе Минпромторга готова вернуться к рассмотрению законопроекта о нестационарной и мобильной торговле, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Давайте мы тогда оперативно включимся в эту работу и попробуем законопроект рассмотреть в течение весенней сессии", - сказал он. По словам Володина, следует создать рабочую группу по рассмотрению законопроекта и в обязательном порядке провести консультации с Советом Федерации, который ранее высказывался за доработку законопроекта.

В ходе "правительственного часа" в Госдуме глава Минпромторга Денис Мантуров попросил вернуться к законопроекту, который был внесен в Госдуму еще в 2018 году, однако затем был отложен. Министр назвал принятие законопроекта крайне актуальным, отметив, что из-за пандемии объемы торговли продуктами снизились на 9%, несмотря на мартовский ажиотаж, причем в основном удар пришелся как раз на мелкие магазины.

По словам Мантурова, закон позволит сельхозтоваропроизводителям увеличить объем "мобильных" поставок на 4,5 тыс. т, а инвестиции в сектор на пять лет оцениваются в 220 млрд руб. Ранее Мантуров пояснял, что законопроект вводит обязательство предоставлять предпринимателю так называемое компенсационное место для торговли взамен изъятого в интересах государственных или муниципальных нужд, а также устанавливает, что права на размещение торговой точки даются не менее чем на пять лет с их продлением без последующих торгов, легализует автолавки и фудтраки, что даст дополнительный стимул для автопрома.