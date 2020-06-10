{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ выпустит памятную монету, посвященную врачам

Тираж монеты из медно-никелевого сплава номиналом 25 рублей - до 5 млн штук

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Совет директоров Банка России принял решение выпустить в обращение монету, посвященную медицинским работникам. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

"Месяцы ограничений из-за пандемии останутся в памяти людей надолго. Для большинства это будут просто воспоминания о времени, когда пришлось отказаться от привычного образа жизни, для кого-то - воспоминания о борьбе с болезнью. Выпуск монеты - это наш скромный вклад в сохранение памяти о мужестве, самоотверженности и настоящем подвиге врачей и медицинских работников", - сообщает в релизе первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Тираж монеты из медно-никелевого сплава номиналом 25 рублей - до 5 млн штук. Работа над эскизом еще ведется, он будет представлен позже. Выпуск монеты запланирован на 2020 год.

Теги
Россия
РСХБ расширяет программу лояльности для своих клиентов
В частности, появится возможность покупки фермерской продукции за баллы, начисленные по карточным транзакциям
Читать полностью