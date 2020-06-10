"Автоваз" переносит введение 4-дневной рабочей недели на 31 августа

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "Автоваз" переносит введение четырехдневной рабочей недели с 29 июня на 31 августа в связи с оживлением спроса на автомобильном рынке, говорится в сообщении компании.

"Автоваз" сохранит режим полной 5-дневной рабочей недели до 31 августа 2020 года, - говорится в сообщении. - Руководство "Автоваза" приняло решение о сохранении полной рабочей недели в июле и августе 2020 года в связи с ростом по сравнению с предыдущим месяцем заказов на новые автомобили на июль и август со стороны дилеров, партнеров, организаций и ведомств, осуществляющих корпоративные и государственные закупки. Это ведет к соответствующему увеличению объемов производства".

Ранее "Автоваз" планировал перейти на режим сокращенной 4-дневной рабочей недели с 29 июня 2020 года.

В компании также отметили, что положительное влияние на отрасль оказали расширенные меры государственной поддержки спроса, а также постепенное снятие санитарных ограничений в большинстве регионов страны и открытие дилерских центров Lada.

"Конечно же, очень сложно прогнозировать, сохранит ли тенденция восстановления рынка устойчивую позитивную динамику. На этой основе мы примем решение о графике работы по окончании летних месяцев", - отметил президент компании Ив Каракарзанис.

Введение четырехдневной недели поможет сохранить рабочие места в случае негативного сценария развития ситуации на рынке осенью, уверены в компании. В целом, по прогнозу "Автоваза", падение продаж новых автомобилей в РФ в 2020 году может составить около 30%.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в мае 2020 года сократились на 51,8% ( в годовом выражении) и составили 63 тыс. шт. Однако это на 62% выше продаж в апреле. Тогда российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю сбора статистических данных, сообщали в АЕБ.