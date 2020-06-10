Запасы нефти в США за неделю выросли на 5,72 млн баррелей

ТАСС, 10 июня. Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 5,72 млн баррелей и на 5 июня достигли 538,065 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.

При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 1,85 млн баррелей.

На 17:35 мск стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижалась на 1,8% - до $40,46 за баррель, а нефть сорта WTI теряла 2,3% и торговалась на уровне $38,27 за баррель.

Суточная добыча

Суточная добыча нефти в США с середины марта снизилась уже на 2 млн баррелей - до 11,1 млн баррелей в сутки, следует из материалов Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

За неделю с 30 мая по 5 июня добыча сырья снизилась еще на 100 тыс. баррелей в сутки.

Добыча нефти в США с начала февраля держалась на уровне 13 млн баррелей в сутки и выше. В конце марта добыча начала снижаться, а в период с 28 марта по 3 апреля в США было зафиксировано сильнейшее с июля 2019 года падение производства нефти - на 600 тыс. баррелей в сутки.

Хранилища нефти в США по состоянию на 29 мая заполнены на 61% (408,08 млн баррелей) при максимальной вместимости в 672,4 млн баррелей. Заполненность хранилищ в Кушинге (штат Оклахома) снизилась до 65% (49,5 млн баррелей) с пиковых 83% в начале мая.

Ранее EIA понизило прогноз на 2020 год по добыче нефти в США на 1,11% - до 11,56 млн баррелей в сутки. Прогноз на 2021 год понижен до 10,84 млн баррелей в сутки.