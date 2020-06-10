Минвостокразвития завершает подготовку новой госпрограммы развития Арктики

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики завершает работу над новой госпрограммой развития Арктической зоны РФ. Об этом сообщила в среду пресс-служба аппарата вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

Ранее министерство сообщало о планах подготовить документ до конца июня.

"Минвостокразвития России завершает подготовку новой госпрограммы развития Арктической зоны, которая придет на смену ныне действующей и неэффективной программы. Она будет опираться на новые механизмы развития территорий", - говорится в сообщении.

Госпрограмма будет построена на основе стратегии развития Арктики до 2035 года, работа над которой уже завершена в кабмине. Стратегия определяет основные направления и задачи развития макрорегиона, тогда как госпрограмма предусматривает конкретные шаги и этапы ее реализации.

Новый документ будет включать в том числе механизмы привлечения инвестиций и создания рабочих мест в Арктике - в действующей госпрограмме они не указаны. В частности, планируется субсидировать страховые взносы и ставки по инвестиционным кредитам, поддерживать инвестпроекты в создании инфраструктуры. Кроме того, одна из подпрограмм будет посвящена развитию населенных пунктов, которые нужны для обеспечения национальной безопасности или служат базой для развития минерально-сырьевых центров, реализации экономических или инфраструктурных проектов в Арктике.

Сейчас ведется работа над новыми механизмами развития Арктической зоны РФ. Уже утверждены основы госполитики РФ в Арктике до 2035 года, кабмин завершил работу над стратегией развития макрорегиона на этот же срок. Также в Госдуме рассматривается пакет законопроектов о льготах для инвесторов, планирующих реализовать новые проекты в Арктике. Они предусматривают ряд налоговых и неналоговых преференций.

О действующей госпрограмме

В августе 2017 года правительство РФ утвердило новую редакцию государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ". Госпрограмма включает подпрограммы "Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны РФ", "Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике", "Создание оборудования и технологий нефтегазового и промышленного машиностроения, необходимых для освоения минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны РФ".

В новость внесены изменения - (18:21 мск) - добавлены подробности.