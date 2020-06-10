ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

ТАСС, 10 июня. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ставку на уровне 0 - 0,25% годовых, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства в среду.

"Продолжающийся кризис общественного здравоохранения будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и создает значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе. В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0 - 0,25%", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

ФРС ожидает снижения роста ВВП США в 2020 году на 6,5%, вместо роста в 2% в предыдущем прогнозе. ФРС также увеличила прогноз экономического роста страны в 2021 году до 5% c 1,9%, в 2022 году - до 3,5% с 1,8%.

ФРС снизила прогноз инфляции США в 2020 году до 0,8% с 1,9%, в 2021 году - до 1,6 % с 2%. Прогноз инфляции на 2022 год снижен до 1,7% с 2%.

Прогноз по безработице в США в 2020 году повышен до 9,3% с 3,5%, в 2021 году - до 6,5% с 3,6%. ФРС также повысила прогноз по безработице на 2022 год - до 5,5% с 3,7%.