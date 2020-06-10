В ООН предупредили, что Цели устойчивого развития могут быть не выполнены из-за пандемии

ООН, 10 июня. /ТАСС/. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, может помешать странам выполнить Цели устойчивого развития 2030 в срок. Об этом заявил в среду на брифинге спецпосланник генсека ООН по финансированию повестки 2030 Махмуд Мохейдин.

"Пандемия COVID-19 изменила глобальный контекст выполнения Целей устойчивого развития, - сказал он. - Глобальная экономика сталкивается с самой серьезной рецессией со времен Великой депрессии".

"Растет уровень безработицы и госдолга, поэтому есть серьезный риск, что мы не выполним Цели устойчивого развития к намеченному сроку из-за кризиса", - констатировал Мохейдин.

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 Целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.