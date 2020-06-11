Акции "Норникеля" на торгах Мосбиржи падали на 5,5%

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Акции "Норильского никеля" в ходе торгов на Московской бирже по состоянию на 11:06 мск подешевели до 19,134 тыс. рублей за акцию, что на 5,46% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

При этом к 11:16 мск акции замедлили падение и снижаются на 4% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 19,5 тыс. рублей за бумагу.

Днем 29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в "Норникель") произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В место разлива въехал автомобиль, произошло возгорание. Оно не повлияло на работу станции, но из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлитые на 180 тыс. кв. м более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов попали в грунт и в водные объекты. Авария признана чрезвычайной ситуацией федерального характера, возбуждены три уголовных дела.