МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. "Яндекс" изучает возможность выкупа доли Uber в совместном предприятии (СП). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным двух собеседников издания знакомых с ситуацией, "Яндекс" рассматривает возможность выкупа доли американской Uber Technologies в СП вместо того, чтобы проводить первичное публичное размещение акций (IPO) "Яндекс.Такси".

В сообщении агентства отмечается, что "Яндекс" хочет выкупить всю долю Uber. Ранее Uber оценивал ее в $1,24 млрд. Собеседники агентства также добавили, что обсуждения находятся на раннем этапе и могут не привести к сделке, а "Яндекс" еще может вернуться к планам IPO этого бизнеса в будущем.

В пресс-службе "Яндекса" сообщили ТАСС, что компания всегда рассматривает различные варианты возможной реструктуризации своего владения в совместных предприятиях и открыт к обсуждениям по этому вопросу.

О планах по IPO

В ноябре 2019 года Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах сообщал, что "Яндекс.Такси" выбрал три банка для подготовки к IPO - Morgan Stanley, Goldman Sachs и "ВТБ Капитал". В свою очередь Bloomberg писал, что оценка "Яндекс.Такси" перед IPO может составить от $5 млрд до $8 млрд, а само размещение может пройти на двух площадках - в России и в США.

"Яндекс.Такси" и Uber в феврале 2018 г. объединили сервисы онлайн-заказа такси в России и странах ближнего зарубежья в компанию MLU B.V.: 59,3% в ней принадлежит "Яндексу", 36,6% - Uber, остальные акции принадлежат сотрудникам СП.

"Яндекс" с февраля 2021 года получит право преимущественного выкупа доли Uber в СП, следует из проспекта IPO Uber, опубликованного в апреле 2019 года. Согласно условиям сделки между компаниями, до февраля 2021 года Uber не вправе продавать долю в СП без согласия "Яндекса".