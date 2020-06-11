Трутнев рекомендовал РЖД ускорить работы по модернизации Восточного полигона

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев рекомендовал РЖД принять меры к тому, чтобы ускорить реконструкцию участков Восточного полигона, в том числе с учетом потребностей угольных компаний южной Якутии. Об этом сообщает в четверг пресс-служба аппарата вице-премьера.

Развитие инфраструктуры Восточного полигона (Байкало-Амурская и Транссибирская железнодорожные магистрали) важно в том числе для укрепления позиций российских угольных компаний на азиатском рынке, который сейчас является наиболее перспективным. На данный момент существуют ограничения по пропускной способности железных дорог.

"ОАО "РЖД" рекомендовано принять меры к ускорению работ в рамках первоочередных мероприятий по реконструкции участков Восточного полигона сети РЖД, в том числе Беркакит - Тында, с учетом потребности в перевозках продукции угольных компаний Южной Якутии", - говорится в сообщении.

Кроме того, РЖД предложено разработать совместно с угледобывающей компанией "Колмар" скоординированный график проведения работ по ремонту пути на участке Беркакит - Тында, чтобы устранить риск невывоза угольной продукции. При этом Минстрой России совместно с РЖД должны обеспечить Дальний Восток мощностями для реализации проектов в области строительства, модернизации железнодорожной инфраструктуры.

РЖД ранее в июне пояснили ТАСС, что отмечают беспрецедентное увеличение спроса на перевозки грузов в направлении Дальнего Востока, и совокупный объем заявок от всех грузоотправителей на перевозку в восточном направлении объективно превышает существующие пропускные способности инфраструктуры. При снижении грузооборота в целом по сети РЖД в мае на 6,9% на Восточном полигоне он вырос на 2,5%.

Поскольку на БАМе и Транссибе в настоящее время развернуты масштабные ремонтные и строительные работы, РЖД заранее предупреждают грузоотправителей о существующих ограничениях. В прошлом году компания создала на своем сайте интерактивную карту для грузоотправителей, где можно заранее ознакомиться с программой модернизации инфраструктуры. Клиенты смогут оценить, насколько реальны планы по перевозке продукции и переориентировать грузы на другие направления.

Восточный полигон

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2020 г. провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 млн т в год к уровню 2012 г. - до 124,9 млн т. Реализация второго этапа развития магистралей позволит увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн т в год, его планировалось завершить в 2024 году.