Банки отклоняют 17% заявок предпринимателей на кредиты под 2% годовых

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские банки отклоняют лишь 17% заявок предпринимателей на выдачу кредитов под 2% годовых. Такие результаты "контрольной закупки" представил в четверг аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Банки с 1 июня начали выдавать компаниям, работающим в отраслях, которые признаны пострадавшими от пандемии, кредиты под 2% годовых. В случае сохранения компанией не менее 90% штата сотрудников государство погасит 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более, то будет списано 50% долга и процентов по нему.

"В рамках "контрольной закупки" было подано 182 заявки, из них отклонена 31 (17%), одобрено 67 (37%), в том числе по 46 начались выплаты. Оставлены на рассмотрении 84 заявки (46%)", - привели в аппарате итоги закупки, которая проводилась с 1 по 9 июня в 38 регионах РФ и нескольких банках.

Причины отклонения

Среди отклоненных заявок в 36% случаях предпринимателям было указано, что они не подходят под условия выдачи льготного кредита, еще в 57% случаях банки не указали причину. Еще 7% отказов отнесены к категории "Прочее".

"Банки удовлетворяют заявки охотнее (по сравнению с периодом старта программы выдачи кредитов под 0% за зарплату сотрудникам в период пандемии - прим. ТАСС), однако есть и проблемы. В частности, к ним относится отсутствие прозрачных условий для заемщика при невозможности исполнить необходимые требования. Так, в ряде случаев, при несоблюдении требований по любым причинам (увольнение по собственному желанию, уход сотрудника в декрет, переезд сотрудника) - процент по кредиту вырастает, причем процентная ставка может быть не определена в договоре, в ряде случаев это 12-15% годовых", - отметил Титов, комментируя итоги закупки.

Кроме того, продолжил он, "отсутствует понятный и открытый механизм расчета сумм кредитов, исходя из лимитов выдачи". "Например, у банка лимит 10 млн рублей на заявку, а у предпринимателя числится более 100 сотрудников. Кредит не может быть получен, потому что его сумма рассчитана на численность 88 человек. А работодателю нужно сохранить численность в 80-90% от 134 человек", - пояснил бизнес-омбудсмен.

В большом количестве случаев отказы в выдаче кредита следуют без объяснения причин и возможности представить объяснения или оспорить данный вывод, добавил бизнес-омбудсмен.