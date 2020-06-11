"РусЛайн" откроет в июне авирейсы из Калининграда в Воронеж, Псков и Петрозаводск

КАЛИНИНГРАД, 11 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "РусЛайн" объявила об открытии с 22 июня регулярных рейсов из Калининграда в Воронеж, Псков и Петрозаводск. В летнем расписании перевозчик также предлагает перелеты из Калининграда в Анапу и Мурманск, сообщила в четверг пресс-служба калининградского аэропорта Храброво.

"С 22 июня 2020 года авиакомпания "РусЛайн" планирует начать выполнять прямые регулярные рейсы из Калининграда в Воронеж, Псков, Петрозаводск. А также предлагает перелеты в Анапу и Мурманск. Рейсы запланированы в рамках действия летнего расписания до 24 октября 2020 года и будут выполняться дважды в неделю по каждому направлению на воздушных судах CRJ100 в компоновке 50 пассажирских кресел", - говорится в сообщении.

Пока из-за пандемии для всех граждан, прибывающих в Калининград через аэропорт Храброво, обязательна 14-дневная самоизоляция. Тем, кто не может обеспечить ее самостоятельно, предоставляются бесплатные места в обсерваторах. Об отмене этой нормы пока не сообщалось.