В Якутии на поддержку предпринимателей выделили 2,2 млрд рублей

ЯКУТСК, 11 июня. /ТАСС/. Более 2 млрд рублей предусмотрено в Якутии для помощи представителям малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Пандемия нанесла серьезный удар по предпринимателям, по многим отраслям экономики. Целый комплекс мер помощи со стороны федерального центра и республики направлен на сохранение малого бизнеса, на поддержку ключевых предприятий республики. На различные виды помощи малому и среднему бизнесу предусмотрено 2,2 млрд рублей. Около 300 млн рублей в виде прямой поддержки получили индивидуальные предприниматели", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что более 30 тыс. семей с детьми в регионе получили помощь на общую сумму 1,8 млрд рублей. Повышенные пособия выплачены более 1 тыс. жителей региона, которые остались без работы, по 3 тыс. рублей на каждого ребенка получили 1 600 семей безработных.

В целом на антикризисные меры из федерального и республиканского бюджетов выделено 9 млрд рублей.

Ранее власти Якутии приняли решение о докапитализации регионального фонда развития предпринимательства для оказания поддержки субъектам МСП в условиях пандемии коронавируса. Также для предпринимателей определен механизм получения отсрочки по налоговым платежам, предоставления кредитных каникул. Есть субсидирование на конкурсной основе в части затрат субъектов МСП по привлеченным кредитам и лизинговым платежам, по договорам аренды коммерческой недвижимости и пр.

Всего регионе зарегистрировано 2 822 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1 589 человек, умерли 19.